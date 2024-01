Samsung, come ben sappiamo, è tra le prime aziende ad aver offerto sul mercato una lunga serie di smartphone con display pieghevole, di cui gli ultimi sono i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Tanti altri brand di telefonia mobile hanno iniziato a “sfidare” il colosso sudcoreano nella progettazione di device foldable; i marchi in questione sono OnePlus, OPPO, Vivo, Xiaomi, Honor e molti altri. Adesso, il gigante tecnologico sudcoreano, nonché leader nel segmento degli smartphone pieghevoli, si sarebbe messo a lavoro su un design del tutto nuovo e piuttosto particolare; in merito a ciò, è stato individuato un nuovo brevetto Samsung che mostra uno smartphone di forma quadrata con schermo estensibile.



Si vocifera che il nuovo smartphone pieghevole di forma quadrata vada a risolvere alcuni dei problemi che presentano queste tipologie di dispositivi e mira ad offrire agli utenti un’esperienza migliore, durevole e semplice da utilizzare. L’innovativo brevetto suggerisce un approccio che può essere sfruttato per costruire display flessibili che vadano ad aiutare e garantire sia la longevità che una migliore esperienza utente. Parlando dell’inedito design, esso è costituito da un pannello di visualizzazione con sezioni distinte, un elemento di supporto che risulta molto importante per la flessibilità ed anche un elemento di riempimento per andare incontro, ad esempio, a determinati problemi come l’effetto ritorno elastico e la minore resistenza agli urti.



Questa nuova soluzione fa sì che venga messo al centro del discorso l’allineamento parallelo, le connessioni e strutture di supporto uniche, oltre che il design dell’elemento di supporto, in grado di offrire una maggiore flessibilità e resilienza al display. Le parti aggiuntive rivelano che il display può essere esteso in più direzioni. Tuttavia, è opportuno sottolineare che si tratta solamente di un brevetto, e non si sa ancora con certezza se Samsung stia effettivamente a lavoro sul nuovo design.

Continua a leggere su optimagazine.com