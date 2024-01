Si vocifera che il marchio di smartphone Realme si sia messo a lavoro alla serie Realme GT Neo 6: essa pare includa una versione standard ed una Pro, dispositivi che sono stati avvistati anche sui siti Web di certificazione TENAA e 3C in Cina. Secondo un recente rapporto, il produttore dovrebbe svelare la nuova serie entro la fine del prossimo mese di febbraio. Adesso, in vista del lancio ufficiale della gamma, un utente di nome Smart Pikachu ha rivelato sulla piattaforma cinese Weibo un importante aggiornamento che riguarda proprio il nuovo smartphone Realme GT Neo 6. Ecco i dettagli che sono trapelati.

Secondo l’informatore, il Realme GT Neo 6 sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, che è stato rivelato anche in precedenti rapporti; inoltre, sempre secondo il leaker Smart Pikachu il dispositivo dovrebbe offrire ben 24GB di RAM. Si tratta di una quantità di memoria piuttosto elevata rispetto ai 16GB di RAM del suo predecessore, il Realme GT Neo 5, lanciato a febbraio 2023 e abbinato a 256GB di memoria interna.

In precedenza, l’elenco TENAA ha rivelato che entrambi gli smartphone della prossima serie sfoggiano un display AMOLED in grado di offrire una risoluzione 1,5K di 2772 x 1240 pixel, colori a 10 bit ed un sensore per le impronte digitali posto sotto il pannello. Con molta probabilità, lo schermo supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Quanto al comparto fotografico, sulla parte anteriore potrebbe esserci una fotocamera selfie da 16MP, mentre sul lato posteriore un’unità a tripla fotocamera che include una fotocamera principale da 50MP, e altri sensori da 8MP e 2MP. In merito al design, il Realme GT Neo 6 Inoltre presenta un telaio centrale in metallo, grazie al quale il suo design si mostra maggiormente robusto e di ottima qualità.

Continua a leggere su optimagazine.com