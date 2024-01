Anche in questo venerdì di fine mese, è necessario ritornare su un argomento spinoso come quello delle funzionalità AI sui Samsung Galaxy S23 e altri dispositivi del passato. Dopo aver chiarito l’iniziale strategia di Samsung di portare l’intelligenza artificiale nativa solo sul Samsung Galaxy S24, ecco che sono appena stati comunicati degli spiragli per il rilascio della stessa rivoluzione anche sui device meno recenti, anche se in tempi ben poco definiti.

In un’intervista rilasciata a TechRadar, Patrick Chomet a capo della divisione Customer Experience di Samsung ha spiegato intanto che le funzionalità Galaxy AI arriveranno inizialmente solo sui Samsung Galaxy S24 per un motivo ben preciso. Solo sull’ultima serie top di gamma, il produttore ha la certezza di un’esperienza veloce ed affidabile, grazie alla combinazione più aggiornata e avanzata di CPU, GPU e NPU sui telefoni appena lanciati. Le stesse condizioni non si ritrovano invece sui dispositivi lanciati in precedenza, anche se della fascia delle ammiraglie.

A quanto appena riportato possiamo, per fortuna, aggiungere dell’altro. Sempre il responsabile Patrick Chomet ha chiarito che in un futuro ancora non definito verranno comunque condotti dei test delle funzionalità AI anche sui Samsung Galaxy S23: per essi si intendono sia i Samsung Galaxy S23 che i Galaxy S23 Plus e S23 Ultra e ancora i Galaxy S23 FE. Gli sviluppatori dovranno comprendere esattamente gli effetti delle opzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi e mettere in conto ogni eventuale bug e problema per poi (eventualmente) superarlo.

Dopo le recentissime dichiarazioni, non abbiamo l’assoluta certezza che arriveranno le funzionalità AI sui Samsung Galaxy S23, ma almeno sappiamo che in casa Samsung prevedono questa eventualità. Allo stesso tempo, dobbiamo precisare che gli stessi test dovrebbero essere condotti anche su Samsung Galaxy z Fold 5 e Flip 5 come sul tablet Samsung Galaxy Tab S9. Magari sarà la stessa Samsung a tenerci informati sui risultati della sperimentazione nelle prossime settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com