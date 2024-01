Nella nuova beta di WhatsApp per Android, parliamo della versione 2.24.3.17, c’è una novità legata alla crittografia end-t-end. Approfondendo la questione, al momento questa novità è in fase di test, WhatsApp sta lavorando ad una nuova didascalia della chat per identificare le conversazioni crittografate end-to-end. Semplicemente si tratta di una novità prettamente visiva, che permette all’utente che sta utilizzando WhatsApp di evidenziare come stia avendo luogo una conversazione in una chat crittografata end-to-end.

Manca poco all’aggiornamento WhatsApp che chiarisce sulle chat protette per gli utenti Android

Dunque, altro intervento per migliorare l’app, dopo quello trattato nella giornata di ieri in merito alla possibilità di chattare con utenti Telegram. In poche parole è una sorta di rassicurazione per i vari utenti Android su WhatsApp, ricordando loro come i messaggi e i vari file inviati siano assolutamente inaccessibili a parti non autorizzate. Un modo per rendere ancor più chiaro come la privacy e la sicurezza siano elementi indispensabili per WhatsApp, proteggendo sempre gli utenti dai malintenzionati.

Dal punto di vista pratico, questa didascalia che identifica le conversazioni crittografate end-to-end su WhatsApp, prevede l’introduzione di un’icona a forma di lucchetto con l’etichetta “Crittografato end-to-end” ben visibile nella barra superiore dell’app. È importante chiarire che l’implementazione di questa didascalia non implica che le chat esistenti non siano crittografate end-to-end, poiché la nuova didascalia serve solo come indicatore visivo per la consapevolezza dell’utente. Gli utenti possono attualmente verificare lo stato di crittografia end-to-end delle loro chat accedendo alla sezione delle informazioni sulla chat.

In questo caso, all’interno della chat di WhatsApp, l’ultima visualizzazione apparirà dopo qualche secondo, subito dopo questa specificazione in più relativa alla massima protezione della chat. Un modo da parte di WhatsApp per rendere sempre più trasparente le varie misure di sicurezza che l’app apporta all’interno delle varie chat. In realtà tutte le conversazioni si ritrovano con la crittografia end-to-end, ma in questo caso si vuole dare una conferma visiva all’utente con l’aggiunta di questa didascalia che comunque sparirà dopo qualche secondo dall’inizio della conversazione. Non una novità pratica, ma una semplice rassicurazione in più per i vari utenti.

