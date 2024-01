Il colosso di Seul ha apportato enormi miglioramenti ai display con la serie Samsung Galaxy S24. Gli schermi di tutti e tre i telefoni della gamma sono più luminosi ed efficienti dal punto di vista energetico. I pannelli possono raggiungere una luminosità di picco fino a 2600nit. Gli schermi dei Samsung Galaxy S24 e S24+ possono arrivare fino a 1Hz, grazie ad un pannello LTPO. Il produttore sudcoreano non ha parlato di una funzionalità che possa ridurre l’affaticamento degli occhi sensibili, che invece c’è.

Come riportato da “SamMobile“, anche se l’azienda asiatica non ne ha parlato, gli schermi dei Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra hanno una frequenza di aggiornamento PWM (Pulse Wide Modulation) più alta, pari a 492Hz. Si tratta di più del doppio della frequenza di aggiornamento PWM degli schermi della serie Samsung Galaxy S23, che è di 240Hz. Sebbene il valore non sia elevato quanto i 1920Hz o 2160Hz visto su alcuni smartphone di marchi cinesi, è superiore a quello degli iPhone 15 Pro (480Hz) e Pixel 8 (246Hz).

La frequenza di aggiornamento PWM è un meccanismo utilizzato sugli schermi OLED per farli apparire più luminosi o più scuri. Nonostante gli schermi OLED possano diventare più scuri rispetto agli schermi LCD, tali pannelli arrivano solo fino ad un certo punto. Il PWM viene utilizzato per colmare il divario: ciò si traduce in un effetto di banding, che di solito è visibile a bassi livelli di luminosità. Tuttavia, su alcuni telefoni, le bande possono apparire anche con impostazioni di luminosità elevate. Tale effetto a volte può essere visto nelle foto e nei video catturati dallo schermo di un telefono. Per ridurre il fastidio agli occhi per le persone sensibili, la frequenza di aggiornamento PWM deve essere più elevata. Se siete tra quelle persone con gli occhi sensibili e notate l’effetto, il Samsung Galaxy S24 propone un grande miglioramento rispetto alla serie Samsung Galaxy S23, grazie ad una frequenza di aggiornamento PWM più elevata. Se non siete tra quelli con gli occhi sensibili, tale ottimizzazione potrebbe non significare molto. Anche lo schermo del Samsung Galaxy S24+ ha ricevuto un aumento della risoluzione arrivando alla QHD+, incrementando anche la densità dei pixel e la nitidezza dello schermo.

