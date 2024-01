Arrivano buone notizie, in queste ore, per gli amanti del gaming che hanno messe nel mirino un Samsung Galaxy S24. Mettendo da parte le novità sotftware che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, infatti, possiamo dire che siamo al cospetto di una volta a proposito dei giochi e dei miglioramenti assicurati ai top di gamma 2024. Se da un lato la piena copertura dei giochi a 60 fps era garantita, con la prospettiva di poterseli godere con il massimo della fluidità, restava da sciogliere il nodo dei giochi per PC sul proprio smartphone appena lanciato sul mercato.

Potenziale svolta sui giochi per PC: miglioramenti in arrivo anche sui Samsung Galaxy S24 da alcune ore

A tal proposito, possiamo dire che Nvidia GeForce dovrebbe dare le giuste garanzie agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S24 anche sui giochi a 120 fps a partire dalla giornata di giovedì. Provando a scendere in dettagli, la notizia del giorno riguarda un intervento per certi versi inaspettato da parte di GeForce Now di Nvidia, che come accennato in precedenza ha ricevuto un nuovo aggiornamento GFN nelle ultimissime ore. A conti fatti, da questo momento viene assicurato il supporto per i giochi con una risoluzione di 1440p (QHD) e un frame rate di 120 fps.

Si tratta di uno step notevole, che dovrebbe essere percepito istantaneamente ad occhio nudo. Se non altro, perché questo nuovo standard ha il compito di offrire un’esperienza di gioco molto più nitida e fluida durante lo streaming di giochi per PC a bordo dei vari Samsung Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra. Giusto evidenziare che il servizio di cui vi stiamo parlando oggi sia disponibile in abbonamento “Ultimate” su GeForce Now e costa 20 dollari negli Stati Uniti.

Staremo a vedere quali saranno le novità sul fronte gaming previste per coloro che hanno deciso di acquistare immediatamente un Samsung Galaxy S24 in Italia.

