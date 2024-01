Nome: Claudio

Cognome: Zampardi

Anno di nascita: 1989

Città: Palermo

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: TikToker

Chi è Bambolo89

Bambolo89 oggi si chiama Claudio Zampardi, ma nasce come Claudia. Il suo percorso di transizione FtM è noto ai social, dove Bambolo89 ha trovato il suo universo per vivere liberamente la sua vita e la sua sessualità.

Come riportavano Repubblica e BlogSicilia nel 2023, Bambolo89 racconta spesso che “come donna si vergognava anche solo di uscire a mangiare una pizza”, per questo a 18 anni cerca di ritagliarsi la sua fetta di indipendenza lavorando come lavapiatti in alberghi e ristoranti. Tuttavia, nonostante i grandi sforzi per sbarcare il lunario il futuro tiktoker sentiva che la sua identità era un’altra. Complice un rapporto conflittuale con il padre, in una breve parentesi di perdizione commise qualche reato, ma proprio in quel mondo nel quale subiva bullismo e vessazioni trovò la forza di reagire.

Per cui sbarcò su TikTok: “TikTok mi ha aperto un mondo, mi ha insegnato a fregarmene del giudizio altrui”. “Fidarsi è bene, ribellarsi è meglio”, questa la scritta che troneggia in un tatuaggio.

Il successo e la rivincita

Nel 2014 incomincia il suo lungo percorso di transizione, durante il quale ha goduto della presenza rassicurante della fidanzata. Quindi, qualche anno dopo, l’approdo su TikTok con un video in cui urlava: “Non nascondetevi mai”.

Oggi Bambolo89 è seguito da quasi 50 mila follower su TikTok. Più utenti gli hanno confessato di essere riusciti a fare coming out grazie al suo coraggio e ai suoi video, in questo modo Claudio Zampardi ha trovato tanta reciprocità nell’affetto e nella comprensione.

Nel gennaio 2024 è stato accusato di aver aggredito un’infermiera all’ospedale, ma secondo la versione di Bambolo89 si sarebbero consumati episodi di bullismo da parte del personale. Lo ha riportato Il Giornale.

Continua a leggere su optimagazine.com