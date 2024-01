Su Paramount+ sta per arrivare dalla Corea del Sud una nuova serie thriller che promette suspence, azione e colpi di scena. Si chiama A Bloody Lucky Day e dal primo febbraio sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

La serie in 10 episodi si basa sull’omonimo webtoon di Aporia e racconta la storia di uno sfortunato tassista, Oh Taek, la cui vita cambia improvvisamente quando accetta di accompagnare un misterioso uomo di nome Geum Hyuk-soo in una città molto lontana in cambio di una lauta ricompensa. Il passeggero, però, si rivela uno spietato killer, che confessa all’autista tutti i suoi omicidi e anche durante il tragitto in autostrada ammazza diverse persone. Il tassista, dal canto suo, è costretto a usare l’astuzia per evitare che la sua giornata fortunata non abbia un finale tragico.

A Bloody Lucky Day è una serie prodotta da The Great Show e Studio N, diretta da diretta da Pil Gam-seong (Hostage: Missing Celebrity), scritta da Kim Min-sung e Song Han-na. Gli attori principali sono:

Lee Sung-min, nel ruolo di Oh Taek

Yoo Yeon-seok, che interpreta Geum Hyeok-soo

Lee Jung-eun, nei panni di Hwang Soon-kyu

Il resto del cast è composto da:

Ki Eun-soo – Koo Chae-ri

Han Dong-hee – Yoon Se-na

Tae Hang-ho – Yang Seung-taek

Lee Kang-ji – Soon-kyu’s son

Joo Yeon-woo – Gong Cheon-seok

Oh Hye-won – No Hyun-ji

Jung Man-sik – Kim Joong-min

