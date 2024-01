Anche se può sembrare minore, la One UI 6.1 è un enorme aggiornamento rispetto alla One UI 6.0. L’upgrade ha debuttato con la serie Samsung Galaxy S24 e verrà rilasciato su altri smartphone di fascia alta negli ultimi mesi. La release offre diverse funzionalità relative alla fotocamera, tra cui Super HDR , ripresa singola migliorata, video al rallentatore ottimizzato ed altro ancora. Abbiamo scoperto un’altra funzionalità relativa alla fotocamera che debutta con One UI 6.1.

Come riportato da “SamMobile“, l’interfaccia utente 6.1 offre un nuovo widget fotocamera chiamato “Custom Expert RAW“. Similmente al widget Fotocamera personalizzata, adesso potete utilizzare un titolo personalizzato, la fotocamera che desiderate utilizzare (anteriore o posteriore), le impostazioni della fotocamera e lo sfondo del widget. Per la fotocamera posteriore, sarà possibile scegliere tra tre modalità: astrofotografia , esposizione multipla e filtro ND (densità neutra). Questa è una funzionalità eccellente per coloro che utilizzano la modalità Expert RAW o hanno un flusso di lavoro che richiede una modalità particolare nell’app fotocamera Expert RAW. Si spera che il produttore asiatico aggiunga più opzioni e impostazioni per questo widget in futuro.

Non è chiaro se il widget Custom Expert RAW arriverà sui telefoni più vecchi, ma c’è un’alta probabilità che ciò accada con l’aggiornamento alla One UI 6.1. Il colosso di Seul ha già annunciato che i Samsung Galaxy S21, S22, S23, S23 FE, Z Flip 5 e Z Fold 5 riceveranno l’aggiornamento alla One UI 6.1 nella prima metà di quest’anno. Alcune altre funzionalità della One UI 6.1 includono un generatore di sfondi, opzioni di carattere personalizzate per il widget orologio della schermata di blocco, animazioni e transizioni migliorate, effetti meteorologici per lo sfondo della schermata di blocco, un registratore vocale con trascrizione e traduzione linguistica, riepilogo delle note in Samsung Notes e traduzione linguistica in tempo reale durante le chiamate vocali ed i messaggi. Tuttavia, la maggior parte di queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale probabilmente non saranno disponibili sui vecchi smartphone Galaxy a causa della loro dipendenza da un chipset più recente con una NPU più potente.

