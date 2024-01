Terra Amara torna in onda di giovedì: stasera, 25 gennaio, c’è una nuova puntata. Continuano gli intrighi nella serie turca, giunta alla sua quarta stagione, e diventata un fenomeno in Italia. Una notizia che riguarda Demir sconvolgerà Zuleyha, mentre Fikret nutre ancora dei sospetti su Mehmet/Hakan.

Andiamo alle anticipazioni per scoprire cosa accadrà nella puntata di Terra Amara di stasera.

Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini. Un’epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell’azienda Yaman. Per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari e ne riceve in cambio quote per circa metà dell’azienda Yaman. La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul… ma una terribile notizia incombe è stato ritrovato il corpo di Demir.

Zuleyha ha ceduto le quote societarie a Mehmet, ma Fikret non si fida del nuovo socio. Zuleyha viene convocata dal procuratore dal quale apprende che i gendarmi hanno trovato il cadavere di Demir. Hakan-Mehmet chiede spiegazioni a Bedir e ad Abdulkadir riguardo la morte di Demir. Abdulkadir inganna Bedir: lo convince ad assumersi la responsabilità e poi lo uccide davanti a Hakan-Mehmet. Gaffur cerca di convincere Lutfiye a scavare un pozzo accanto alla casa, ma il suo piano viene bloccato anche a causa dell’arrivo di Rashit che racconta a tutti del ritrovamento del cadavere di Demir. La notizia sconvolge i presenti. Sermin accusa la figlia Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica e che non potrà mai più controllare l’azienda visto il passaggio delle quote. Luftiye e Fikret organizzano la veglia e il funerale.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 25 gennaio dalle 21:30.

