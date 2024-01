In quest’ultima parte del mese di gennaio sono in molti a lamentarsi del fatto che l’app Eurospin non funzioni a dovere in numerosi casi. Lo strumento del noto brand di distribuzione è pure accessibile ma non mostra i dati richiesti e addirittura azzera il portafoglio di punti spesa accumulati dai clienti più o meno affezionati. Cosa succede e a cosa sono dovute queste vistose anomalie?

Chiariamo subito che il disservizio è abbastanza diffuso. Non è raro che gli utenti che utilizzano proprio l’app Eurospin da tempo si ritrovino al cospetto di una schermata molto simile a quella presente ad inizio articolo. Come pure già anticipato, per quanto un consumatore abbia effettuato una o più spese nel corso dell’ultimo mese, ecco che il contatore della somma impiegata è fermo a zero. L’anomalia mette naturalmente in allarme coloro che tengono spesso d’occhio la cifra nell’ottica di riscattare i premi previsti a catalogo in cassa.

Niente panico per tutto quanto appena riportato: se l’app Eurospin non funziona solo in alcuni momenti, oppure quasi sempre, è per l’intenso traffico verso lo strumento. In effetti, diversi utenti hanno visualizzato l’alert interno alla stessa applicazione in cui si fa riferimento ad eventuali rallentamenti. dell’aggiornamento della soglia di spesa. A fronte del disservizio conclamato, possiamo tuttavia rassicurare che il conteggio degli scontrini viene assicurato senza particolari problemi, anche se visualizzato in un secondo momento.

In ultima battuta, è giusto rassicurare tutti i clienti della catena sulla questione relativa al riscatto dei premi. In effetti, proprio questi ultimi vengono garantiti al momento in cui sono richiesti alle casse dei negozi del brand. Pure in caso di app Eurospin non funzionante, tutti i i regali previsti da catalogo possono essere ottenuti grazie a tutta la spesa e ai punti maturati fino a quel momento.

Continua a leggere su optimagazine.com