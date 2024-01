Questo 2024 si apre con segnali tutti rivolti verso una sostanziale rivoluzione per i servizi di messaggistica, la possibilità di inviare messaggi da WhatsApp a Telegram ma anche verso Signal e probabilmente altre app di comunicazione. Un’anticipazione in questa direzione è stata appena individuata nella versione beta del servizio per iPhone con build TestFlight 24.2.10, così come messa in evidenza nelle ultime ore da WABetaInfo.

Perché si sta lavorando a questa soluzione di invio messaggi da WhatsApp a Telegram e altri servizi di messaggistica? Dalle parti di Meta non hanno potuto fare altrimenti. Proprio WhatsApp è in una posizione dominante per quanto riguarda la tipologia di servizio offerto e Il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea ha appena regolamentato il comportamento delle grandi aziende tecnologiche come quella di Meta. Tra gli obblighi appena stabiliti c’è quello di consentire agli utenti di comunicare tra loro utilizzando diverse app.

Sempre secondo quanto stabilito dal DMA, gli utenti dovrebbero essere consapevoli della possibilità di inviare messaggi da WhatsApp a Telegram o altro servizio. Dovranno dunque scegliere o meno se attivare questa opzione. Ancora, la massima sicurezza di tutti dovrà essere sempre garantita attraverso la crittografia end-to-end, anche in caso di comunicazione multipiattaforma dunque.

La sperimentazione è in corso per gli iPhone, come ampiamente raccontato. Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che le stesse novità riguarderanno anche gli Android, magari con in tempi successivi.

