Uno dei primi annunci dell’ultimo keynote Unpacked 2024 della scorsa settimana, è stato quello relativo agli aggiornamenti Samsung garantiti fino a 7 anni dopo il lancio di un dispositivo. La comunicazione ha acceso gli animi di tanti possessori di dispositivi Galaxy, nella speranza di poter ricevere un sensibile prolungamento nei tempi del supporto software (rispetto agli attuali 4 anni). Tuttavia ci sono dei doverosi chiarimenti da fare in proposito, che di certo non faranno piacere ai più.

Almeno per il momento, gli aggiornamenti Samsung fino a 7 anni saranno garantiti solo ai Samsung Galaxy S24 (in tutti i modelli standard, Plus e Ultra). Nulla da fare invece per tutti gli altri dispositivi più datati della fascia top di gamma e naturalmente anche di quella media ed entry level. Ormai è chiaro che il produttore sia pronto ad attuare la sua strategia software per i dispositivi che saranno lanciati da questo momento in poi e non per i precedenti. Questa la sua decisione attuale che potrebbe, si spera, subire delle modifiche.

Presumibilmente gli aggiornamenti Samsung di 7 anni non riguarderanno solo i top di gamma Galaxy S ma anche le altre linee di smartphone dello stesso produttore. Dunque, proprio da questo 2024, i pieghevoli così come i telefoni della serie Galaxy A, Galaxy M o ancora i tablet verranno costantemente adeguati per tantissimo tempo: il riferimento non è solo alle comuni patch di sicurezza ma anche agli update maggiori della versione del sistema operativo Android e dell’interfaccia proprietaria Samsung One UI.

Eventuali aggiornamenti sulla politica software di Samsung appunto per dispositivi più datati appunto non mancheranno di essere comunicati. su queste pagine, se e quando disponibili. Per tutti i device lanciati prima di questo 2024 resta attivo il supporto per 4 anni di adeguamenti software. tra rilasci del sistema operativo, nuovi firmware per la One UI e ancora le importantissime patch di sicurezza per superare vulnerabilità di ogni tipo.

