Quali sono i duetti e le cover di Sanremo 2024? per le informazioni ufficiali bisognerà attendere fino alla vigilia del Festival ma ecco intanto i primi rumors.

Stando a quento circola in rete in queste ore, con Fiorella Mannoia sul palco ci sarà Francesco Gabbani, che vinse il Festival di Sanremo proprio quell’anno in cui lei arrivò al secondo posto. Era il 2017 e Gabbani trionfava a Sanremo con una travolgente Occidentali’s Karma. Per la Mannoia un ottimo secondo posto, alle sue spalle.

Duetti partenopei per Geolier, che avrebbe scelto Gigi D’Alessio e Luché per la serata delle cover del venerdì. Al fianco di Alessandra Amoroso gli amici salentini Boomdabash e con Gazzelle ci sarà Fulminacci. Mr.Rain sembrerebbe aver scelto i Gemelli Diversi e per i The Kolors è in arrivo un medley con Umberto Tozzi.

Torna a Sanremo anche Ermal Meta, stando alle prime indiscrezioni, per un duetto con Maninni.

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Geolier con Luché e Gigi D’Alessio

Emma con Bresh

Loredana Berté con Venerus

Annalisa con La Rappresentante di Lista

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Il tre – Fabrizio Moro

Negramaro – Malika Ayane

Clara – Ivana Spagna

Mr Rain – Gemelli Diversi,

Bnkr 44 – Nada

Irama– Riccardo Cocciante

The Kolors – Umberto Tozzi

Maninni – Ermal Meta

Gazzelle – Fulminacci

Fred De Palma– Eiffel 65