Un presunto stalker – la formula dubitativa è d’obbligo – di Taylor Swift è stato arrestato. Sarebbe la terza volta in cinque giorni. La notizia arriva dalla stessa polizia di New York, città in cui dimora la popstar. Lo riporta NME.

Arrestato uno stalker di Taylor Swift

David Crowe, questo il nome del presunto stalker di Taylor Swift, ha 33 anni. Secondo le prime indiscrezioni, Crowe aveva già ricevuto un ordine di restrizione da parte del giudice del distretto di Tribeca, ma l’uomo lo avrebbe ignorato.

Per questo nella giornata di ieri, mercoledì 24 gennaio, il 33enne è stati di nuovo fermato. Si parla anche di “tentativo di effrazione”. Non è dato sapere se l’uomo si trovasse in condizioni psicofisiche alterate né se fosse armato, tanto meno se abbia opposto resistenza ai poliziotti intervenuti per fermarlo.

Tre tentativi in cinque giorni

NME riporta che David Crowe non sarebbe nuovo a questi episodi. Il primo tentativo risale al 20 gennaio, quando l’uomo avrebbe addirittura tentato di introdursi nella residenza di Taylor Swift.

Il secondo tentativo risale al 22 gennaio, quando David Crowe ha di nuovo tentato di entrare nell’abitazione della popstar ed è stato arrestato per stalking e molestie.

Quando il 33enne è stato rilasciato su decisione del tribunale, alle 13:30 (ora locale) del 24 gennaio si è subito ripresentato di fronte all’abitazione di Taylor Swift. Il vice procuratore distrettuale Harriet Jiranek ha dichiarato:

“La [sua] condotta continua nel presentarsi in questo luogo nonostante le numerose direttive di andarsene mostra il chiaro rischio che l’imputato non si attenga agli ordini del tribunale”

Dalle indagini emerge che in 2 mesi, per altre 10 volte lo stalker di Taylor Swift sarebbe stato sorpreso nei pressi della residenza della popstar nonostante i ripetuti inviti a tenersi lontano dall’edificio.

