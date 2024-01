Il colosso di Seul ha avuto il sopravvento nel mercato degli smartphone pieghevoli dal 2019. Mentre nei primi anni dal lancio del Galaxy Fold ha dominato in modo assoluto il mercato dei pieghevoli, ora i brand cinesi hanno iniziato a farsi strada nel segmento. In effetti, alcuni credono che la gamma Galaxy Z non sia più la migliore, e che Honor Magic V2 e OnePlus Open siano telefoni superiori. Per porre rimedio a questa situazione, il produttore asiatico sta cercando di trovare un paio di soluzioni e una di queste prevede il lancio di una versione più economica del dispositivo Galaxy Z Fold. Nel corso degli anni, ci sono state segnalazioni dell’azienda sudcoreano sul lancio di versioni più economiche dei Galaxy Z Flip e Z Fold. Tuttavia, la maggior parte di essi si è rivelata imprecisa. Un nuovo rapporto ora afferma che il colosso di Seul sta seriamente valutando la possibilità di lanciare una versione più economica nella gamma Samsung Galaxy Z Fold 6 entro la fine dell’anno.

Come riportato da “SamMobile“, l’obiettivo è aumentare le spedizioni portando i telefoni pieghevoli ad un prezzo più accessibile. Tuttavia, la società asiatica è confusa circa l’opportunità di portare avanti il suo piano poiché le condizioni del mercato degli smartphone non sono ancora molto forti e se la domanda dovesse diminuire come nel 2022 e nel 2023, ciò potrebbe danneggiare la redditività dei telefoni pieghevoli di Samsung. Se il produttore sudcoreano porterà avanti il suo piano, quest’anno ci saranno tre telefoni nella gamma Galaxy Z: il Samsung Galaxy Z Flip 6, la variante più economica dello Z Fold 6 e lo Z Fold 6.

Il rapporto afferma, inoltre, che il colosso di Seul ha ridotto lo spessore del Samsung Galaxy Z Fold 6 dopo aver esaminato i telefoni pieghevoli rilasciati da Honor e Huawei. Secondo quanto riferito, il device sarà piuttosto sottile rispetto allo Z Fold 5. Potrebbe attirare molti acquirenti, ma resta da vedere quanto grande sarà la batteria che l’azienda potrebbe inserire all’interno di quel sottile telaio. Il Samsung Galaxy Z Flip 6, d’altra parte, sarebbe un aggiornamento iterativo rispetto allo Z Flip 5. Tuttavia, se la situazione nel mercato degli smartphone rimanesse cupa come quella attuale, il colosso di Seul potrebbe non lanciare il Samsung Galaxy Z Fold 6 FE per non ostacolare le vendite del più costoso Z Fold 6.

