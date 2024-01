Quella di oggi è un’incredibile opportunità per avere tra le proprie mani uno smartphone Android del marchio Samsung dotato di funzionalità e specifiche top di gamma ad un prezzo molto competitivo. Parliamo del Samsung Galaxy S23, disponibile su Amazon in super sconto del 29% al prezzo di soli 699 euro (invece di 979 euro di listino), in versione italiana, colore Green, con il caricabatterie Samsung da 25W incluso per la ricarica Super-Rapida e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, anche l’eventuale reso è gratuito. A seguire le principali specifiche e caratteristiche.

Il Samsung Galaxy S23, che misura 146.3×70.9×7.6mm per 168gr., presenta ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340pixel, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus 2 e HDR10+. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, e GPU Adreno 740. Il device è alimentato da una batteria da 3900mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 10W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 13 con interfaccia One UI 5.1.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera Led Flash con: un sensore principale da 50MP (f/1.8), un ultra-grandangolare da 10MP (f/2.2) e un teleobiettivo 3X da 10MP (f/2.4); davanti, una selfie-cam da 12MP (f/2.2). In termini di connettività, il telefono offre Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, dotato inoltre di connettore USB Type-C 3.2, OTG, protezione IP68 e 2 speaker stereo.

