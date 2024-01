Il personaggio di Tom Ripley, americano di origini modeste pronto a tutto per sedersi al tavolo dell’alta società, creato dalla scrittrice Patricia Highsmith e già portato al successo al cinema con l’interpretazione di Matt Damon nel film del 1999, diretto da Anthony Minghella, sta per tornare, questa volta in televisione.

Nella miniserie Ripley, pronta a debuttare il prossimo 4 aprile su Netflix, il protagonista ha il volto di Andrew Scott. Per rendere la narrazione ancora più misteriosa e intrigante, in linea col fascino intramontabile del personaggio spietato e ambizioso di Tom Ripley, rimasto intatto dal suo debutto editoriale, datato 1955, il regista premio Oscar Steven Zaillian (anche sceneggiatore e co-produttore) ha deciso di girare gli otto episodi completamente in bianco e nero, come si evince dal teaser ufficiale diffusa sul canale Youtube di Netflix.

La serie è stata girata a New York, ma anche in Italia. In particolare nelle incantevoli location di Venezia, Sicilia e Costiera Amalfitana. Notevole il cast che, oltre al già citato Andrew Scott, annovera, tra gli altri, Dakota Fanning, John Malkovich e Johnny Flynn.

