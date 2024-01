Come fa un giornalista sportivo con idee non convenzionali a diventare il fondatore di una religione con seguaci in tutto il mondo. Claude Maurice Marcel Vorilhon, meglio noto col suo pseudonimo di Raël, è il protagonista della docu-serie in arrivo su Netflix il prossimo 7 febbraio, in cui si racconta la nascita della religione ufologica, da lui fondata, riconosciuta come movimento raeliano.

Con interviste ai suoi seguaci, ai critici e a Raël stesso, questa docu-serie ripercorre come una religione ispirata agli UFO si sia trasformata in una setta controversa. Sinossi ufficiale Netflix

Chi è Raël?

Vorilhon, originario di Vichy, piccolo comune francese della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi ha inizia a guadagnarsi da vivere suonando la chitarra e cantando. Si esibisce in caffé e cabaret, riuscendo anche a pubblicare alcuni singoli. Negli anni ’70 la sua passione per l’automobilismo lo spinga a intraprendere la carriera di giornalista sportivo, fondando anche una rivista, Auto Pop.

Nel 1973 inizia a rivelare informazioni legate ad avvistamenti Ufo, raccontando di aver avuto un incontro con un extraterrestre con il quale si sarebbe intrattenuto parlando in francese e dal quale sarebbe stato scelto come Raël, ovvero messaggero. Da lì in poi ha avvia la sua attività di predicatore che lo porta a lasciare il lavoro da giornalista e a dedicarsi completamente alla causa aliena. L’anno successivo con una conferenza pubblica a Parigi fonda il movimento MADECH, cioè il Movimento per l’accoglienza degli Elohim creatori dell’umanità. Gli Elohim sarebbero coloro che hanno portato Raël sulla Terra.

