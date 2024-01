Disponibilità immediata su Amazon per l’acquisto del Samsung Galaxy S24 che già sta attirando tantissimi utenti desiderosi di avere questo gioiellino tra le mani. A tal proposito è molto interessante quanto propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce per il modello Onyx Black da 256GB di memoria interna. Si può infatti avere tra le mani questo dispositivo allo stesso prezzo del modello da 128GB di storage interno. Questo perché è stato applicato uno sconto del 9% sul prezzo da listino di 989 euro, arrivando in questo modo al costo finale di 929 euro, quello che attualmente risulta essere per il modello da 128GB.

Promozione lampo per Samsung Galaxy S24 da 256 GB: sta cambiando il prezzo su Amazon in queste ore

Nuovi riscontri oggi, dunque, dopo l’aggiornamento sulla quotazione dell’usato di ieri. Conviene quindi puntare su tale offerta per avere tra le mani il Samsung Galaxy S24 con capacità di memoria interna maggiore allo stesso costo del modello con capacità nettamente inferiore. Occasione imperdibile che vale sicuramente la pena sfruttare se si ha intenzione di avere tra le mani l’ultimo top di gamma di casa Samsung. Nel giro di pochissimi giorni questo device arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Tra l’altro si ha la possibilità di sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando così la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di puntare su quest’offerta di Amazon. C’è inoltre un ulteriore risparmio di 50€ di extra valutazione Trade-in Samsung. Altro aspetto da non sottovalutare è la presenza del caricatore all’interno della confezione di vendita.

A questo punto inoltriamoci nelle caratteristiche di spicco di questo Samsung Galaxy S24. Si parte dal luminosissimo schermo da 6,2 pollici FullHD+ Dynamic AMOLED 2X che garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva. Non manca la certificazione IP68, quindi è totalmente resistente all’acqua ed alla polvere. Il punto di forza di questo top di gamma è la presenza dell’Intelligenza Artificiale che facilita tanto l’utilizzo di questo smartphone, soprattutto in fatto di traduzioni, di ricerche e di modifiche foto.

Proprio la fotocamera è un altro punto importante di questo Samsung Galaxy S24, con il sensore principale da 50 megapixel con zoom 2x o 3x per immagini di altissima qualità. Infine spazio alla batteria da 4000 mAh che consente una lunga autonomia.

