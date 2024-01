Negli ultimi anni le serie televisive che parlano di sesso in modo esplicito hanno riscosso molto interesse tra il pubblico. In questo filone si inserisce anche Let’s Talk about CHU, titolo che debutterà su Netflix il prossimo 2 febbraio, in vista della festa di San Valentino.



Una serie in 8 episodi in cui si mette in contrasto ciò che si conosce sul sesso e in che modo si è in grado di applicare la teoria alla vita reale. Il tutto attraverso il racconto di una giovane vlogger, di nome Chu, che utilizza i social network per parlare si sessualità. Nonostante l’argomento sia per lei molto familiare, si ritrova a vivere situazioni difficili nella quotidianità che fa fatica a gestire.

La vlogger part-time Chu Ai usa il suo canale per parlare senza tabù di sesso, ma nella vita reale scopre che la questione è molto più complessa. Sinossi ufficiale Netflix

Let’s Talk about CHU è una serie prodotta in Taiwan da LuckySparks e Machi Xcelsior Studios, diretta da Remii Huang. Il cast è composto per lo più da giovani attori asiatici, tra cui figurano:

Kai Ko

J.C. Lin

Tzu Hsuan Chan

Kimi Hsia

Umin Boya

Chien-Ho Wu

Ke-Li Miao

Let’s Talk about CHU – Trama

Chu Ai oltre a gestire un canale di educazione sessuale sul web, lavora come terapista della cera. Il suo mantra, che diffonde nei suoi video, è “fare l’amore, non innamorarsi”. Il suo scetticismo sull’amore è condiviso con il suo amico Ping-ke. L’amore è protagonista anche della sua famiglia, con la sorella maggiore di Chu, Chu-wei, che vive i quotidiani problemi coniugali con suo marito Shi-chieh, e il fratello che sta ponendo fine alla lunga relazione con la fidanzata.

