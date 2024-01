Nome: Giulia

Cognome: Nati

Anno di nascita: 1991

Città: Viareggio

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Giulia Nati

Giulia Nati è un’influencer nata a Viareggio nel 1991. A 17 anni si trasferisce a Milano per inseguire la sua passione per il mondo della moda. Lì frequenta l’Accademia del Lusso per poi continuare con il Polimoda a Firenze.

Proprio a Firenze conosce il futuro marito Christian Bruschi, con il quale inizia una relazione nel 2017. “Lui è stato il primo a credere in me”, racconta Giulia Nati in un’intervista rilasciata a La Nazione nel 2018. Imprenditrice precoce, nel 2015 fonda il maschio Giulia N Couture specializzato in scarpe e accessori di moda che oggi vanta centinaia di sedi in tutta Europa.

Non solo vendita: Giulia Nati ha fondato anche la Giulia Nati Academy per divulgare al pubblico tutti i segreti per diventare blogger e influencer di successo. A proposito della sua attività social, dice: “Quando ho iniziato c’era solo Chiara Ferragni ma ora è diventato tutto più difficile perché ci sono molte ragazze che ci provano ma non è così facile come sembra”.

La polemica per il video con la flebo

Nel gennaio 2024 Giulia Nati ha scatenato il putiferio. L’imprenditrice digitale e influencer ha pubblicato un video in cui la vediamo in un letto, con una mascherina per l’ossigeno e un selfie stick usato come bastone per sorreggere in alto una borsa e simulare una flebo.

Il video, accompagnato dalla didascalia: “Ho bisogno di un nuovo desiderio”, è stato bersagliato da polemiche specialmente da parte di malati oncologici che hanno considerato di pessimo gusto la scelta. In un commento, Giulia Nati ha confessato di avere una persona in famiglia che lotta contro il tumore ma che quel filmato nasce per essere “pienamente simpatico”.

Continua a leggere su optimagazine.com