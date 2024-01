Ci sono molti dubbi, almeno per ora, a proposito dell’uscita dei biglietti di Monza-Milan per quanto concerne il settore ospiti. Si tratta di una partita molto sentita, caratterizzata anche da una figura come quella di Galliani che ha fatto la storia per il club rossonero, prima di tornare a casa. Non un gran momento per la compagnine brianzola, reduce dalla doppia sconfitta a dir poco netta contro Inter ed Empoli. Cerchiamo di capire come la società di casa stia gestendo i ticket, in attesa che si possa sbloccare la situazione per tutti coloro che intendono essere presenti allo stadio.

Analizziamo le ultime informazioni sull’uscita dei biglietti di Monza-Milan per il settore ospiti di metà febbraio

Insomma, dopo gli aggiornamenti sulla partita tra Frosinone e Milan, trattati alcuni giorni fa, bisogna focalizzarsi sulla successiva trasferta dei rossoneri, con importante presenza dei sostenitori ospiti anche nei settori destinati ai supporters locali. Esattamente come avvenuto in occasione delle visite di Juventus e Inter. Dove nascono i dubbi sull’uscita dei biglietti di Monza-Milan per il settore ospiti? In giornata il club di casa abbia avviato la vendita per i titolari della carta Monza, mentre per la fase successiva dovremo attendere ancora qualche giorno.

La vendita libera per i biglietti di Monza-Milan, infatti, scatterà nella giornata di venerdì. Tuttavia, il club di casa fa sapere anche che per il settore ospiti sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni. Al momento nessuna data ufficiale, dunque, anche se la sensazione che la questione si possa sbloccare nel giro di una settimana è molto forte. C’è un comunicato alla portata di tutti, ma la storia dovrebbe essere più chiara a stretto giro per tutti.

Previsto il sold out dell’impianto una volta terminata la vendita dei biglietti di Monza-Milan.

