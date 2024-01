Il piano base Netflix senza pubblicità è già da tempo una chimera per nuovi abbonati alla piattaforma ma si appresta ad essere un lontano ricordo anche per vecchi iscritti che finora erano stati “lasciati in pace” dalle nuove politiche di prezzo del servizio di visione di film, serie tv, documentari tra i più diffusi al mondo. Meglio mettersi l’animo in pace e prepararsi al cambiamento in un futuro abbastanza prossimo.

Il piano base Netflix senza pubblicità non è stato più sottoscrivibile dalla scorsa estate. Tuttavia, coloro che ne avevano usufruito già da prima, non avevano subito alcun cambiamento di costo o di esperienza. Per il 2024 invece, proprio Netflix ha fatto sapere di aver intenzione di eliminare la specifica soluzione proprio per tutti. Insomma, anche i vecchi clienti saranno costretti a migrare o verso un piano meno costoso ma con pubblicità o verso un abbonamento premium.

Netflix è più che contenta dei risultati ottenuti nell’ultima parte del 2023. Gli abbonamenti con gli annunci sono aumentati addirittura del 70% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il merito è di certo da attribuirsi alla guerra alla condivisione delle password e alla graduale eliminazione del piano base già citato. Si prevede che la crescita continuerà sensibilmente nel corso dell’anno, vista l’intenzione di eliminare del tutto il piano base. Questo passaggio sarebbe previsto per il secondo trimestre del 2023 e, in primis, per paesi come il Canada e il Regno Unito. Seguiranno di certo altri paesi, anche europei e il mercato italiano non sarà certo risparmiato dal vistoso cambiamento. Sarà solo questione di tempo e dunque, entro la fine dell’anno, in tanti dovranno scegliere un nuovo abbonamento, tra quello con annunci e più economico e quello senza pubblicità ma più costoso e con altri plus aggiuntivi.

