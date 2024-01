Dopo il lancio dei Samsung Galaxy S24, in tanti ormai si chiedono quando arriverà un iPhone con IA integrata. Alla stessa stregua della concorrenza Android, Apple sarebbe già pronta a lanciare per quest’anno un iPhone 16 con intelligenza artificiale integrata? La risposta è molto complessa ma, a tal proposito, si stanno pronunciando diversi esperti.

Secondo un nuovo rapporto dl Financial Times, Apple avrebbe iniziato da tempo ad affrontare il problema tecnologico dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso i dispositivi mobili. In effetti, non certo solo in questi ultimi tempi, sono partite delle acquisizioni di startup legate all’IA, l’ultima delle quali è WaveOne, con sede in California. Ancora, i ricercatori di Morgan Stanley hanno chiarito che Apple sta concentrando circa la metà dei suoi annunci di lavoro per figure esperte di intelligenza artificiale. La specializzazione richiesta è quella relativa al “deep learning”, proprio l’insieme degli algoritmi utilizzati per alimentare l’IA.

Vanno nella direzione di un prossimo iPhone con IA integrata anche i più che probabili test di Apple sul modello LLM (Large Language Model ) “Ajax”, già in corso nel 2023. A differenza della soluzione ChatGPT di OpenAI, l’obiettivo principale dell’azienda di Cupertino sarebbe quello di garantire funzioni IA pronte già sul telefono, senza il necessario ausilio di servizi cloud esterni. Ciò comporterebbe dei grossi cambiamenti hardware, per avere lo spazio necessario per la memoria deputata alla funzione AI appunto.

Possiamo dunque pensare che il prossimo iPhone 16 sia un iPhone con IA integrata alla stessa stregua dei Samsung Galaxy S24? Difficile dirlo con certezza. Più che un’esperienza in toto simile a quella della concorrenza, sembra certo che almeno l’assistente vocale Siri sarà potenziato proprio con l’IA già a settembre prossimo. Lo sviluppo del melafonino che verrà è di certo in pieno svolgimento e nel corso delle prossime settimane avremo magari qualche anticipazioni al riguardo. Intanto, è più probabile che, per un device vero e proprio con IA integrata dovremo attendere piuttosto il successivo iPhone 17.

