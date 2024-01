Secondo quanto emerso in Rete, sarebbe in lavorazione il nuovo modello Vivo Y200e. Di recente, lo smartphone era stato avvistato sulla certificazione Bluetooth SIG; quest’oggi, invece, è apparso su un’altra popolare piattaforma di benchmarking, ovvero in un database di GeekBench. Nell’ottobre 2023, il produttore cinese ha presentato il modello Vivo Y200 nel mercato indiano. Adesso, sembra che un altro modello della serie Y200 sia pronto per essere lanciato presto. Il nuovo Vivo Y200e è stato avvistato con il numero di modello “V2336”, che, tra l’altro, è lo stesso numero trovato nell’elenco di certificazione Bluetooth SIG.

L’elenco di GeekBench conferma che il prossimo Vivo Y200e supporterà la rete 5G grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 2, abbinato alla GPU Adreno 613, realizzato da Samsung a 4nm e dotato di una frequenza massima di 2,2GHz. Questo chipset è stato individuato nel database con RAM LPDDR5 e con uno storage interno UFS 3.1. Il SoC è in esecuzione su una skin personalizzata Funtouch OS basata sul recente sistema operativo Android 14. Dando uno sguardo all’elenco dei benchmark, il device ha ricevuto 3115 punti nel test single core e 8112 punti nel test multi core. Almeno per il momento, ulteriori dettagli come il design, le specifiche e i prezzi restano ancora da scoprire.

Tuttavia, dato che il nuovo Vivo Y200e rientrerà nella serie Y200, potrebbe adottare specifiche simili a quelle del Vivo Y200. Quest’ultimo, infatti, sfoggia un alto display AMOLED da 6,67 pollici che una risoluzione FullHD+ e 800nit di luminosità di picco. Sotto la scocca, il dispositivo è dotato anche di un SoC Snapdragon 4 Gen. 1 di Qualcomm, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sul retro offre una configurazione a doppia fotocamera da 64MP, mentre davanti ospita uno sparatutto da 16MP.

