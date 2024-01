Stiamo assistendo in queste ore ad una sorta di spinta ulteriore alle vendite del Samsung Galaxy S24, in relazione a tutti i modelli che fanno parte di questa serie e a quanto sta avvenendo all’estero. In attesa che lo stesso avvenga in Italia, infatti, il produttore coreano sta aggiornando le quotazioni di alcuni dispositivi più vecchi, da restituire all’azienda per ottenere uno sconto sull’acquisto degli ultimi arrivati. Vediamo come stanno andando le cose, sperando che lo stesso possa avvenire anche in Italia. Già, perché la campagna “value” qui da noi, stando almeno alle testimonianze del pubblico, non sta fornendo le valutazioni sperate.

Le permute aggiornate all’estero per l’acquisto dei Samsung Galaxy S24: aumentano i valori

Insomma, provando ad andare oltre i soliti confronti a distanza, come quello preso in esame di recente a proposito dei Samsung Galaxy S24 Ultra ed iPhone 15 Pro Max, è fondamentale focalizzarsi su alcuni scenari commerciali. La cosa interessante di questa nuova campagna di permute, a quanto pare valida negli USA e si spera in arrivo anche in Italia, consente di richiamare in gioco tanti device vecchi. Basti pensare al fatto che si possano risparmiare 100 dollari permutando i vari Galaxy S8, S8+ e Galaxy S8 Active acquistando un Samsung Galaxy S24.

Allo stesso tempo, otterremo 200 dollari permutando modelli Galaxy S vecchi come Galaxy S7 e più recenti come i Galaxy S21 Ultra, fatta eccezione per la serie S8. Salendo di livello, si avrà una sorta di buono sconto pari a 450 dollari permutando modelli come i Samsung Galaxy S22, S22+ e Galaxy S22 Ultra con S24. Infine, si sale a 550 dollari restituendo un Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. In Italia i valori sono molto più bassi, ma si spera in un aggiornamento a breve.

Gli sconti aumentano acquistando un Samsung Galaxy S24 Plus, visto che riceveremo 650 dollari di buono in caso di permuta ridando Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23+, salendo a 750 dollari se si permuta un Samsung Galaxy S23 Ultra.

