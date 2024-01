Dopo Just Another Rainbow, il nuovo singolo di Liam Gallagher in duetto con l’amico e collega John Squire è già pronto. Mars To Liverpool, questo il titolo, anticipa il joint album con cui i due idoli di Manchester si mettono in gioco per colorare di sano brit pop il 2024.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher con John Squire

Per ascoltare il nuovo singolo di Liam Gallagher con John Squire non dovremo aspettare molto: Mars To Liverpool sarà fuori venerdì 26 gennaio, e non si esclude che contestualmente possano venire fuori altre novità.

Dopo Just Another Rainbow, il duo ritorna con nuova musica che anticipa un joint album che già si rivela attesissimo. A tal proposito l’ex chitarrista degli Oasis Arthur “Bonehead” ha rivelato di aver ascoltato il disco e di averlo trovato “davvero molto bello”. Dobbiamo crederci? Intanto, c’è grande attesa per le date del 2024 in cui Liam Gallagher eseguirà per intero la tracklist dell’album Definitely Maybe (1994), il primo disco degli Oasis che quest’anno compie 30 anni.

Il joint album

Il joint album di Liam Gallagher e John Squire non ha ancora un nome né una data. Tuttavia, l’ex frontman degli Oasis lo ha già definito “il miglior album dopo Revolver“, riferendosi al disco dei Beatles (1966). Ciò che sappiamo è che fino alla fine del 2023 era composto da 8 tracce, che sono diventate 10 grazie al contributo del chitarrista.

Addirittura, Liam ha riferito al Guardian che John Squire è talmente una fucina di pezzi che altro materiale potrebbe arrivare persino dopo l’uscita dell’album, un quantitativo giusto per un secondo joint album. Tutto vero? Per il momento attendiamo il nuovo singolo di Liam Gallagher con John Squire per vedere come suona, specialmente per vedere e il 26 gennaio sarà anche il giorno in cui avremo titolo e data del disco.