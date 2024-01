Per risparmiare sull’acquisto di un iPhone può essere utile affidarsi anche ai modelli ricondizionati certificati ed a tal proposito quest’oggi è alquanto interessante l’offerta che riguarda l‘iPhone 14 nero ricondizionato presente su Amazon. Affidarsi a questo tipo di dispositivo significa semplicemente avere tra le mani un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Inzia ad abbassarsi anche il prezzo degli iPhone 14 ricondizionati oggi: i dettagli dell’offerta

Non solo vendita standard, dunque, come osservato la scorsa settimana. Non è un iPhone di seconda mano, ma è emerso con qualche difetto dal processo produttivo ed Apple lo ha prontamente risolto. Chiaramente però il suo costo non potrà essere simile ad un modello nuovo di zecca, per questo risulta essere molto conveniente puntare quest’oggi sull’iPhone 14 nero ricondizionato da 128GB di memoria interna presente su Amazon. Qui ritroviamo il 13% di sconto rispetto al prezzo del modello nuovo che è di 749 euro, arrivando quindi al costo attuale di 649,99 euro.

Un risparmio considerevole che potrebbe far comodo a molti utenti. Si può poi contare su un anno di garanzia, ma è probabile che questo iPhone 14 ricondizionato venga spedito in una scatola generica non a marchio Apple. Le sue condizioni sono eccellenti e si ritrova con una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si può anche pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche spazio al solito display Super Retiina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield che garantisce una robustezza all’avanguardia nel settore.

Lato hardware spicca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee, non mancano reti 5G. Infine il sistema fotografico è decisamente più evoluto e consente scatti di qualità in ogni condizione di luce. Si può poi contare sulla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e sulla modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. A voi la scelta finale.

