Il fantastico Apple Watch Ultra 2, nonché lo sport-watch pensato per gli sportivi più esigenti e per qualsiasi tipo di avventura immersi nella natura, è in super sconto del 3% su Amazon al prezzo di 879 euro (invece di 909 euro di listino). Il dispositivo, venduto e spedito dall’e-commerce, è dotato di connettività GPS + Cellular, di una robusta cassa in titanio da 49mm, di n cinturino color Alpine Lopp oliva con taglia Medium per polsi da 145-190mm. Il fitness tracker presenta GPS ad alta precisione, tasto azione ed una batteria a lunghissima durata. La consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime anche l’eventuale reso è gratuito. Vediamo insieme quali sono le altre caratteristiche e specifiche.

L’Apple Watch Ultra 2 presenta una cassa in titanio da 49mm con vetro anteriore piatto in cristallo di zaffiro, sfoggia un display Retina always-on 3000nit, OLED LTPO da 1.92 pollici con risoluzione 502 x 410 pixel e un SoC Apple S9 SiP Dual-core + 64GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Il sistema operativo con il quale il wearable arriva sul mercato è watchOS 10, che offre nuove funzioni, quadranti e tanti miglioramenti. Questo bellissimo orologio è resistete alla polvere di grado IP6X, MIL-STD 810H, e resistente all’acqua fino a 100m e 40m per immersioni EN13319. Il wereable è dotato, inoltre, dei seguenti sensori: cardiaco, SpO2, temperatura, rilevamento cadute, profondimetro, rilevamento incidenti, bussola digitale, VO2max, accelerometro, giroscopio e barometro.

Quanto a reti e connettività, l’Apple Watch Ultra 2 offre tecnologia GSM/HSPA/LTE e UMTS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Bluetooth 5.3, GPS (di precisione a doppia frequenza), GLONASS, GALILEO, BDS e NFC. In termini di autonomia, il device integra una batteria Li-Ion da 542mAh, che garantisce un utilizzo fino a 36 ore (72 con risparmio energetico), dotata di supporto per la ricarica wireless. In termini audio, il wearable presenta un doppio altoparlante e tre microfoni in array.

