Gli sviluppatori di WhatsApp lavorano costantemente per migliorare l’app di messaggistica già più utilizzata la mondo. Per questo sono allo studio nuove funzionalità che potrebbero interessare i vari utenti che usano WhatsApp anche per condividere i vari file. Sembra, approfondendo la questione, che WhatsApp stia lavorando su una funzionalità che consenta alle persone di condividere file in modalità wireless. Un tipo di novità che potrebbe però funzionare esclusivamente tra dispositivi che si ritrovano ad essere vicini tra loro.

Manca davvero poco all’aggiornamento WhatsApp che cambierà la condivisione dei file per il pubblico

Dunque, bisogna integrare quanto riportato nei giorni scorsi su WhatsApp e sui futuri aggiornamenti. Questa particolarità è emersa dalla versione beta 2.24.2.20 di WhatsApp per Android. A riportare la notizia è stato l’informato sito WABetaInfo, con la possibilità proprio di condividere file tramite quest’app di messaggistica sfruttando semplicemente la modalità wireless. Una funzione di condivisione file che però si può avviare su dispositivi che si ritrovano nelle vicinanze ed entrambi devono avere la schermata Persone nelle vicinanze aperta per inviare o ricevere file. Se infatti non si ha il numero di cellulare dell’altra persona, non sarà possibile visualizzare l’altro dispositivo.

Deve quindi trattarsi di un utente presente all’interno della propria rubrica, altrimenti questa funzione non potrà essere attivata. Altro aspetto particolare di questa funzione è che, per creare una richiesta di condivisione, una delle due persone che desiderano condividere file in modalità wireless tra loro deve aprire la schermata Persone nelle vicinanze e scuotere il proprio dispositivo. Attraverso questo tipo di condivisione in modalità wireless su WhatsApp si ha modo di poter supportare fino a 2GB di file.

Per ora tutto resta ancora in una fase di test, quindi bisogna capire se effettivamente potrà essere poi diffusa su larga scala, diventare attiva per tutti gli utenti di WhatsApp. I tempi non sembrano essere così brevi, bisognerà infatti attendere la fine dell’anno per questo tipo di novità di WhatsApp che faciliterà lo scambio di file tra dispositivi Android e iOS.

Continua a leggere su optimagazine.com