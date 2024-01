Una delle sfide tech più avvincenti al momento è senz’altro quella relativa a Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max, i due top di gamma più blasonati nel segmento smartphone. C’è da dire che il colosso di Seul è solita impiegare chip di memoria flash più veloci a bordo dei suoi dispositivi di fascia alta, motivo per il quale non ci ha sorpreso sapere che il Samsung Galaxy S24 Ultra sia risultato più rapido in talune prove di lettura e scrittura sequenziale e casuale rispetto alla controparte dell’azienda californiana.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra integra memorie UFS, contro le NVMe dei device Apple. In alcuni test, il top di gamma del produttore asiatico è parso fino al 75% più veloce rispetto ad iPhone 15 Pro Max (ha mostrato una minore latenza, che non è un aspetto da trascurare in quanto rappresenta la rapidità con cui è consentito accedere ad alcuni dati). Attraverso il test Jazz Disk Bench, il Samsung Galaxy S24 Ultra ha raggiunto un punteggio di velocità di scrittura sequenziale di 2547 MB/s, di molto superiore al throughput di 1450 MB/s di iPhone 15 Pro Max. Nella prova di scrittura, lo scarto si è abbassato di molto: il sudcoreano ha ottenuto una veloci di trasferimenti dati di 1442 MB/s contro i 1257 MB/s del californiano.

Per quanto riguarda la batteria, vi ricordiamo che il Samsung Galaxy S24 Ultra ne monta una da 5000mAh: nelle prove di Tom’s Guide, il top di gamma asiatico, in un primo momento, ha totalizzato una durata di 16 ore e 45 minuti con schermo in modalità adattiva (refresh rate da 1 a 120Hz). iPhone 15 Pro Max ha raggiunto quota 14 ore e 2 minuti. Per quanto riguarda la velocità di ricarica, utilizzando un caricabatterie USB-C da 45W, il Samsung Galaxy S24 Ultra è volato da 0 a 71% in 30 minuti (intervallo di tempo impiegato da iPhone 15 Pro Max, con un caricabatteria Apple da 20W, per raggiungere il 41%).

