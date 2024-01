Siamo a conoscenza di diverse indiscrezioni circa il nuovo smartphone Redmi K70 Ultra, ma adesso il noto informatore Digital Chat Station ha condiviso qualche dettaglio in più per quanto riguarda le specifiche tecniche del prossimo device Redmi. Il tipster ha condiviso i dettagli in un nuovo post su Weibo, la piattaforma di social network cinese: andiamoli a scoprire insieme.

Molto probabilmente, il Redmi K70 Ultra potrebbe essere lanciato come Xiaomi 14T Pro nei mercati globali, anche se per adesso non vi sono conferme a riguardo. Intanto, DCS ribadisce che Xiaomi farà debuttare lo smartphone con un display OLED 8T con tecnologia LTPO e risoluzione di 1,5K, in grado di offrire una luminosità massima incredibile di 5000nit e di un oscuramento PWM ad alta frequenza simili a quelli del suo predecessore. Inoltre, il pannello del nuovo telefono potrebbe anche avere una frequenza di aggiornamento di 144Hz, il supporto per HDR10+ e Dolby Vision. L’attuale prototipo del prossimo telefono di punta Redmi sfoggia il SoC MediaTek Dimensity 9300 (a 4nm), abbinato a un massimo di 24GB di RAM LPDDR5T e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

MediaTek ha fabbricato questo chipset con un processo a 4nm e lo ha dotato di un core Cortex-X4 a 3,25GHz, tre core Cortex-X4 a 2,85GHz, quattro core Cortex-A720 a 2,0GHz e una GPU Mali-G720 Immortalis MP12. Detto ciò, la fuga di notizie non ha elargito altre informazioni circa le caratteristiche del device. Tuttavia, lo smartphone debutterà probabilmente con HyperOS basato su Android 14 pronto all’uso. Quanto al comparto fotografico, Xiaomi dovrebbe aggiungere un sensore Sony LYTIA 800 da 50MP con OIS ed EIS sul retro del Redmi K70 Ultra, abbinato ad un obiettivo ultra-wide da 108MP. Quanto al lancio, è probabile che il Redmi K70 Ultra debutti nella prima metà del 2024 in Cina.

