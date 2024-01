Perché Mew ha lasciato Amici? Dopo qualche settimana di attesa, finalmente rompe il silenzio e via social rivela i motivi che l’hanno spinta, insieme a Matthew, a lasciare per sempre il talent show di Canale 5.

Non è incinta. Innanzitutto, Mew smentisce anche questa voce emersa con prepotenza negli scorsi giorni. I due sono innamorati, Mew lo conferma, ma l’uscita di scena insieme non è dovuta a progetti genitoriali. Mew non è incinta e non diventerà mamma, almeno per il momento.

Cosa ha spinto allora Mew a lasciare il programma di Maria De Filippi? La salute mentale. Nel suo video sui social, Mew parla di depressione, tornata a trovarla proprio in uno dei momenti migliori della sua vita. Sembrava felice, davanti alle telecamere, eppure la parte difficile per la cantante arrivava sempre dopo.

“La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello della mia vita”, dice Mew.

“Ho letto tante cose in questi giorni, ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile e positiva. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno”, le sue parole sul programma, di cui sembrava essere la vincitrice annunciata.

Nessun problema con Maria De Filippi, della quale parla così:

“Se penso ad Amici, penso a Maria che è incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in ogni momento, mi dà appoggio, mi capisce, e questo rapporto che abbiamo lo porterò per sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno, ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli”.

Poi, la depressione. “Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne. Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, ogni giorno, nonostante l’amore intorno a me”.

Nel video sui social, Mew pone grande attenzione alla salute mentale e invita tutti a parlare dei propri disturbi:

“La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Non esiste solo l’ambizione, prendo i miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo”.