Nome: Giuseppina

Cognome: Patriarca

Anno di nascita: 1915

Città: L’Aquila

Piattaforme: TikTok

Categoria: Creator

Chi è Nonna Giusy

Quella di Nonna Giusy è la storia di una donna appassionata, una persona che mastica cultura sin dalla tenera età e che oggi, nell’era delle grandi interconnessioni e dei contenuti virali, ha deciso di portare le sue conoscenze sui social e fare da divulgatrice per le generazioni dei giovanissimi. Lo fa, Giuseppina, da ex insegnante delle scuole elementari. Perché se ne parla tanto?

Classe 1915, Nonna Giusy – al secolo Giuseppina Patriarca – ha 108 anni e ancora tante cose da raccontare. Nei suoi contenuti recita le poesie italiane più belle (Il Cinque Maggio di Alessandro Manzoni tra queste) e a memoria diffonde i passi de La Divina Commedia di Dante Alighieri. Originaria de L’Aquila, dove ha vissuto fino al terremoto del 2009, oggi vive Sulmona in casa della pronipote con l’assistenza della badante Bruna.

Come fa ad essere così lucida una volta superato il secolo di vita? Al Corriere Della Sera racconta che il suo segreto è tenere allenata la mente. Non a caso fino a pochi anni fa ha letto costantemente, ha fatto il Sudoku e soprattutto si è allenata molto spesso con la cyclette. Oggi “subisco le miserie del corpo”, dice, ma “l’anima non muore mai”. Per questo è così attiva e seguita sui social. Il suo messaggio e la sua esperienza ha conquistato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha conferito un titolo prestigioso.

Il riconoscimento di Sergio Mattarella

Nel gennaio 2024 Sergio Mattarella le ha consegnato il titolo di commendatrice d’Italia:

“Sono grata per questo alto riconoscimento, anche perché arriva proprio da Mattarella, un uomo giusto e buono. Io l’ho capito dal primo giorno che è stato eletto che lui sarebbe stato la persona giusta per l’Italia”.

