Nelle più belle canzoni di Tony Dallara c’è uno dei capitoli più importanti della storia della musica italiana. Nato a Campobasso nel 1936 Antonio Lardera (questo il nome di battesimo) è stato uno dei primi urlatori, termine con cui la stampa dell’epoca indicava quei performer che rompevano gli schemi del canto melodico e raffinato per cedere il passo a uno stile più aggressivo, dove la voce faceva realmente da protagonista.

Ghiaccio Bollente (1956)

Un titolo ossimorico, decisamente fuori dagli schemi per gli anni ’50, è stata una delle prime hit di Tony Dallara. Il brano uscì poco dopo il rientro del cantante dal servizio militare insieme ad altre canzoni di successo come Brivido Blu e Ti Dirò.

Come Prima (1957)

Composta da Vincenzo Di Paola e Sandro Taccani con le parole di Mario Panzeri, la super hit arrivò nelle mani di Tony Dallara quasi per caso: il direttore dell’etichetta Music venne a sapere delle doti canore di Tony Dallara e gli propose un contratto. Incisa su 45 giri, Come Prima svettò nella hit parade.

Romantica (1960)

In questo viaggio attraverso le più belle canzoni di Tony Dallara non può certo mancare Romantica, probabilmente il suo brano più noto. Scritta da Dino Verde su una musica di Renato Rascel, Romantica partecipa al Festival di Sanremo 1960 e arriva la primo posto. Successivamente il brano viene eseguito anche all’Eurovision Song Contest. Il brano ottiene un successo tale da essere incisa anche in varie lingue straniere. Esiste anche una versione incisa da Dalida nello stesso anno.

Norma Mia (1962)

Certamente Norma non può mancare tra le più belle canzoni di Tony Dallara, con il suo carico di amore e dramma (“Ascolta questa cancion, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, mi basta una volta ancor, averti vicino a me”).

