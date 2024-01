Nelle più belle canzoni di Eugenio Finardi c’è una delle voci più importanti della musica italiana. Finardi è un portavoce, un messaggero di una scena che dagli anni ’70 ad oggi ha portato in scena piccole e grandi rivoluzioni elevando il cantautorato italiano ai livelli del rock internazionale. I suoi brani più famosi sono una testimonianza.

Musica Ribelle (1976)

Le prime canzoni di Eugenio Finardi sono irreversibilmente correlate all’etichetta Cramps Records, ma questa è un’altra storia. Musica Ribelle è avanguardia, uno dei pilastri della scena alternativa italiana della seconda metà degli anni ’70.

Extraterrestre (1977)

Extraterrestre è probabilmente la canzone più famosa di Eugenio Finardi. Un brano che racconta la solitudine di un uomo che chiede all’alieno – una splendida metafora – di portarlo su un altro pianeta per sfuggire da una vita che gli va stretta. Il protagonista scoprirà che dall’altra parte sarà ancora più solo, insegnando all’ascoltatore l’inutilità della fuga da se stessi.

Uno Di Noi (1996)

La musica italiana è costellata versioni tradotte di successi internazionali. Uno Di Noi è fra queste, versione italiana della super hit One Of Us interpretata da Joan Osborne. Un’opera divulgativa, se vogliamo, con la quale Finardi riporta al pubblico italiano un messaggio d’amore e pace, ma anche una messa in discussione dell’impianto narrativo religioso cui siamo sempre stati abituati.

E Tu Lo Chiami Dio (2012)

E Tu Lo Chiami Dio, su un testo di Roberta Di Lorenzo, racconta l’approccio al senso della vita che, nell’ottica di una persona non credente, diventa “un imperativo sempre più urgente nel complesso tempo in cui viviamo”.

Sessanta Sessanta

Finardi, Eugenio

Complesso Del Primo Maggio (di Elio E Le Storie Tese, 2012)

Non proprio una canzone di Eugenio Finardi, piuttosto una citazione partecipata: Complesso Del Primo Maggio è un album di Elio E Le Storie Tese che ironizza sul cast presente ogni anno in piazza San Giovanni. Finardi partecipa con una citazione del suo brano Non è Nel Cuore.

