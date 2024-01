Adesso che è stata presentata la serie dei Samsung Galaxy S24, è inevitabile che anche il prezzo dei Samsung Galaxy S23 subisca un certo ridimensionamento. Oggi 22 gennaio, primo giorno della settimana, per farvi un esempio abbastanza calzante, il Samsung Galaxy S23, modello base con 256GB di storage interno e nella colorazione Phantom Black, è disponibile al prezzo di 669 euro, con uno sconto del 16% e la possibilità di acquistarlo subito e di pagarlo a rate con Cofidis al check-out e consegna più rapida prevista per la giornata di domani, martedì 23 gennaio (ordinandolo adesso, senza aspettare oltre, altrimenti la consegna slitterà al giorno successivo, senza costi aggiuntivi per chi abbonati ad Amazon Prime).

Il prodotto fa parte del catalogo “Amazon’s Choice”, sebbene sia venduto e spedito da terze parti. Il pagamento è sempre e comunque garantito, come forma di assicurazione nei confronti dell’acquirente. Il colosso dell’e-commerce rappresenta spesso il giusto compromesso per chi è interessato a cambiare smartphone senza girare mille negozi fisici a caccia del modello più adatto alle proprie esigenze (sappiamo bene che fare acquisti su Amazon offre una certa protezione in questo senso, a seconda anche da chi vende o spedisce il prodotto).

Offerta SAMSUNG S911B/DS Galaxy S23 5G,Dual,256GB 8GB RAM,Phantom Black... Un'alternativa consapevole Gli smartphone sono realizzati in vetro e...

Ottime foto notturne, ideali per la condivisione. L'intelligenza...

Non dovete pensare di star comprando un dispositivo ormai superato essendo stati adesso presentati i Samsung Galaxy S24, che, concettualmente, non offrono poi tanto di più rispetto alla passata generazione (c’è, anzi, da dire che i Samsung Galaxy S23 sono spinti dai processori Qualcomm, mentre gli attuali Samsung Galaxy S24, nei modelli standard e plus, traggono la loro spinta propulsiva dai processori Exynos, da molti reputati inferiori rispetto alla controparte Snapdragon). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.