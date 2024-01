Già all’inizio di questo 2024 potremmo parlare di un momento di svolta, una nuova era della tecnologia mobile segnata dall’avvento del Samsung Galaxy S24?. Qualcuno parla di un’era pre e post lancio della serie top di gamma e forse non esagera del tutto. Il nuovo dispositivo sembrerebbe aver rotto il mercato e la cosa dovrebbe avere delle conseguenze positive per gli acquirenti finali.

I primi dati sui oreordini dei Samsung Galaxy S24 sembrano essere molto incoraggianti. Gli acquirenti puntano soprattutto alle funzioni di intelligenza artificiale e in tanti potrebbero, d’ora in poi, prevedere l’acquisto di una delle ammiraglie. Per non lasciare invenduti tanti vecchi telefoni, secondo diversi analisti, tanti Galaxy più datati dovrebbero subire ribassi rilevanti. Ad esempio, tutta la gamma S23 dovrebbe essere scontata tra il 10% e il 38%. secondo gli esperti del Jumbo Group. Anche gli analisti di Nel ECity ritengono poi che gli esemplari datati dovrebbero ricevere uno sconto almeno del 10%.

I Samsung Galaxy S24 rompono “il mercato interno” relativo alla serie Galaxy proprietaria appunto, ma anche quello “esterno”. La nuova serie top di gamma appena presentata è l’unica che integra l’intelligenza artificiale nativa con una serie di plus considerevoli. Dunque i competitor di Samsung che non sono ancora pronti a questa rivoluzione saranno probabilmente costretti a rivedere il prezzo dei loro telefoni. In molti casi in effetti, solo con una politica di spesa più contenuta per il cliente, tanti telefoni potrebbero tornare appetibili (dovendo rinunciare alle funzioni IA appunto).

Gli scenari presentati dagli esperti saranno tutti da verificare nelle prossime settimane. Solo i primi dati di vendita reali dei Galaxy S24 ci confermeranno o meno il successo delle ammiraglie. Nella stessa direzione, andrà pure il proliferare di offerte per i dispositivi delle serie degli anni passati come di quelli della concorrenza Android e non solo.

