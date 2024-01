Sono trascorsi pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S24, ma da alcune ore a questa parte gli addetti ai lavori sono evidentemente focalizzati già sul Samsung Galaxy S25, device che potrebbe fare la differenza soprattutto in termini di processore. Queste le indicazioni che sono trapelate già ad inizio mese, quando abbiamo provato a condividere sul nostro magazine un primo report sul chip e sul confronto a distanza coi più recenti iPhone, mentre in giornata sono trapelate ulteriori indiscrezioni che richiedono per forza di cose un approfondimento qui in Italia.

Come riuscirà a fare la differenza il Samsung Galaxy S25 attraverso processore Exynos 2500

Provando a scendere in dettagli, trapela che il prossimo chip Exynos 2500 (nome ancora non ufficiale) dovrebbe essere montato su tutti i device che faranno parte della serie dei Samsung Galaxy S25. A detta del tipster @OreXda, in questi anni diventato autorevole tra gli addetti ai lavori, è possibile che il chip utilizzerà una CPU a 10 core come l’Exynos 2400, ma a fare la differenza potrebbe essere il processo di produzione di chip più avanzato di Samsung e i futuri core della CPU di ARM.

In particolare, il nuovo Exynos 2500 dovrebbe essere il primo chip ad utilizzare il processo produttivo a 3 nm (3 nm GAP/SF3) di seconda generazione di Samsung Foundry. Secondo diversi esperti di settore, dovrebbe essere nettamente migliore del processo a 3 nm di TSMC in termini di area ed efficienza. Per farvela breve, Exynos 2500 potrà contare su un core CPU Cortex-X5 con clock a 3,2 GHz o superiore, tre core CPU Cortex-A720 con clock a 2,3 GHz o superiore, tre core CPU Cortex-A720 e quattro core CPU Cortex-A530.

Solo nei prossimi mesi, in ogni caso, sarà più chiara la differenza nel pratico tra Samsung Galaxy S25 e Galaxy S24 in termini di processore. Cosa vi aspettate da Samsung?

Continua a leggere su optimagazine.com