Terra Amara torna in onda di stasera 21 gennaio con i nuovi episodi su Canale5. Dopo la puntata evento di giovedì, la serie turca occuperà ancora lo slot della domenica, e poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e al sabato con un lungo appuntamento pomeridiano.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair tramano alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia.

Stasera 21 gennaio vedremo due episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni:

Leyla è stata dimessa dall’ospedale e la famiglia, per festeggiare, organizza una serie di eventi di beneficenza. Hakan sta parlando con Abdulkadir, quando viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e si precipita alla villa. La sua reazione conferma i sospetti di Abdulkadir: il suo socio si è innamorato di Zuleyha e la conferma definitiva gli arriva da Betul; Zuleyha ha una perdita di venti milioni a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento e Hakan si propone di donare quei soldi all’azienda senza pretendere niente in cambio. Nel frattempo, in città, tutti parlano di Betul e Fikret come una nuova coppia.

Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L’uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell’omicidio viene sospettato Demir. La telefonata anonima è opera di Abdulkadir che è in possesso della pistola con cui Zuleyha ha sparato a Umit. Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola che ha ucciso Umit e su cui ci sono le impronte di Zuleyha. Abdulkadir pone però delle condizioni che Hakan rifiuta dimostrando di non essere innamorato di Zuleyha.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 21 gennaio dalle 21:30. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10, il giovedì e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

