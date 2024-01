Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 21 gennaio.

Si comincia dall’episodio 5×03 di 911 dal titolo Misure estreme, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre il cortocircuito continua a provocare il caos in ogni angolo di Los Angeles, Athena corre per salvare la sua famiglia da una tragedia. Suo figlio Harry è stato rapito da Jeffrey. Mentre proseguono le ricerche, la 118 risponde alla chiamata da parte di un gruppo di anarchici dove un ragazzo è stato ferito con un’arma da fuoco, il gruppo non vuole essere aiutato, ma lo stato d’animo di Bobby è sufficiente per farsi strada e fare il suo lavoro. Proprio lì informa tutti che Harry è stato rapito.