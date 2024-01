Ci sono ulteriori indiscrezioni che vanno prese in esame oggi a proposito degli iPhone 16 e della potenziale scheda tecnica concepita da Apple. Già, perché se da un lato negli ultimi giorni ci siamo concentrati soprattutto sul discorso memoria, come si nota dal nostro ultimo articolo in ordine di tempo, è fondamentale non trascurare altre voci importanti. I ragionamenti di oggi ruotano attorno al cosiddetto “pulsante di acquisizione“, anche se allo stato attuale non è facile prevedere quale possa essere la funzione specifica di un nuovo pulsante extra pensato per i potenziali acquirenti.

Nuove indiscrezioni sul pulsante extra in arrivo per iPhone 16: in aggiornamento la scheda tecnica virtuale

Sostanzialmente, tocca fare i conti con le voci sempre più insistenti che ci mandano verso un pulsante extra per iPhone 16. In quali modalità si arricchisce la presunta scheda tecnica di questa serie? A detta di MacRumors, sarà meccanico e non capacitivo, con la capacità di rispondere alla pressione e al tocco. Secondo la fonte, gli utenti che decideranno di portarsi a casa modelli di questa serie potranno ingrandire e rimpicciolire scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante, oltre a mettere a fuoco con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte.

Per quanto concerne la sua collocazione, pare che il pulsante di acquisizione possa finire sul lato destro dell’‌iPhone‌, venendo collocato in questo modo sotto il pulsante di accensione e in una posizione ideale per l’accesso con le dita nel momento in cui l’‌iPhone‌ viene tenuto in orientamento orizzontale. Come accennato, sono solo rumors, ma è chiaro che l’autorevolezza delle fonti consigli di prendere seriamente in esame tutte le indiscrezioni trapelate proprio in queste ore.

Insomma, la scheda tecnica degli iPhone 16 potrebbe presentare un numero di novità più elevato di quanto si potesse prevedere.