Cresce l’attesa per i prossimi aggiornamenti WhatsApp, mettendo da parte i problemi trattati nella giornata di ieri. Novità importanti per i cosiddetti Canali di WhatsApp che, con l’ultimo aggiornamento della famosa app di messaggistica, possono contare su funzionalità avanzate per gli amministratori ed i vari follower. Approfondendo la questione, ecco che Mark Zuckerberg ha deciso di puntare sui messaggi vocali anche per i vari Canali presenti su tale piattaforma.

Approfondiamo le novità previste coi prossimi aggiornamenti WhatsApp in uscita nel 2024

Gli audio sono gettonatissimi tra gli utenti, senza dubbio una delle funzioni più utilizzate su WhatsApp e per questo avranno modo di fare capolino anche sui Canali di WhatsApp. In un messaggio rilasciato sulla piattaforma social, Zuckerberg ha voluto annunciare tutte le novità che apparterranno al mondo dei Canali. Non solo insomma la possibilità di inviare audio vocali, ma anche poter contare su un massimo di 16 amministratori, sulla condivisione degli aggiornamenti di un canale come stato e sull’inclusione di sondaggi.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, ecco che gli amministratori e i proprietari dei Canali, inclusi personaggi noti come le celebrità, hanno la possibilità di trasmettere messaggi vocali ai loro gruppi. Opzione interessante perché facilita la comunicazione quando non è possibile utilizzare la tastiera del proprio smartphone, quando insomma si hanno le mani occupate. Tra l’altro, i vari utenti avranno modo di condividere gli aggiornamenti vocali del canale come proprio stato su WhatsApp.

Come però visto ci sarà spazio anche per i sondaggi, sui vari Canali di WhatsApp gli amministratori potranno proporre diversi sondaggi a cui i vari followers avranno modo di rispondere. Il suo funzionamento è lo stesso che ritroviamo nei vari gruppi WhatsApp. Infine è stata aggiunta la possibilità di avere a disposizione un numero massimo di 16 amministratori di un Canale di WhatsApp, questo permetterà di averlo sempre aggiornato e si potrà essere informati in tempo reale di ciò che riguarda il soggetto del Canale. L’aggiornamento sta per arrivare su larga scala, basterà quindi aggiornare all’ultima versione di WhatsApp per usufruire di queste novità. Occhio dunque ai prossimi aggiornamenti WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com