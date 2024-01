La serie TV di Prime Video, Reacher, di cui si è conclusa oggi la seconda stagione con l’uscita dell’ultimo episodio, dal titolo Soldatino, è stato uno straordinario successo di pubblico.

La storia di Jack Reacher, basata sui romanzi di Lee Child, aveva avuto un debutto shock, con numeri incredibili e, col passare del tempo, ha mantenuto livelli molto elevati. I dati positivi hanno spinto la produzione a lavorare già sulla terza stagione, le cui riprese sono già in corso. La curiosità dei fan ora è capire da quale libro sarà tratto il terzo capitolo della saga. Le informazioni su Reacher 3 sono ancora pochissime, ma dall’account di Alan Ritchson potrebbe essere arrivato un indizio su questo tema. L’attore ha condiviso un’immagine dal set in cui ha il volto coperto di terra con una didascalia che recita: “più crostoso che mai”. In rete qualche fan più attento e appassionato dei libri di Lee Child prova ad azzardare che Ritchson aveva appena girato una scena in cui, strisciando sotto terra il protagonista prova a combattere la sua claustrofobia, tratta dal libro Die Trying.

Reacher è stata la serie televisiva più vista nell’ultima settimana del 2023, secondo le rilevazioni di Nielsen. Lo show con Alan Ritchson nei panni dell’ex investigatore della polizia militare ha totalizzato tra il 18 e il 24 dicembre scorso ha totalizzato 1,18 miliari di minuti di visualizzazione, considerate sia la prima che la seconda stagione, più di ogni altro prodotto su qualsiasi piattaforma di streaming.

