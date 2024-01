Mancano ancora diverse settimane ad un match di Serie A già molto atteso, visto che in queste ore si cercano già i biglietti di Lecce-Inter. La sfida è in programma in terra pugliese il 25 febbraio, con calcio d’inizio previsto alle 18 di domenica. Come sempre avviene quando una big gioca in provincia (senza offesa per nessuno), si tratta di eventi che mobilitano tante persone. Vedere per credere quanto avverrà questa domenica in occasione dell’arrivo della Juventus al Via del Mare, con un probabile sold out caratterizzato anche da una folta presenta di sostenitori bianconeri.

Diversi tifosi sono già a caccia dei biglietti di Lecce-Inter di febbraio: le ultime anticipazioni sull’uscita

Ovviamente per chi segue i nerazzurri nel frattempo sono in programma tante partite, a partire dalla trasferta a Firenze per la quale stranamente non sono stati messi ancora in vendita i biglietti. Del resto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro approfondimento. Con ogni probabilità non si arriverà allo stesso punto coi biglietti di Lecce-Inter, anche perché per la partita in terra toscana ci sono per forza di cose dei condizionamenti che nascono dalla trasferta della compagine allenata da Italiano in terra araba per la Supercoppa.

Alla luce di queste considerazioni, quando escono i biglietti di Lecce-Inter? Ovviamente, è impossibile fornire date precise sotto questo punto di vista, ma ad oggi possiamo prevedere un appuntamento fissato a partire dalla settimana che scatta il 12 febbraio, con relativi annunci ufficiali riguardanti la gestione dei ticket. Solo a quel punto partiranno le vere e proprie vendite. Insomma, servirà ancora un po’ di pazienza prima di potersi assicurare un posto nell’impianto leccese per una sfida molto attesa.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni per quanto concerne i biglietti di Lecce-Inter in programma tra poco più di un mese.

