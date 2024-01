Il CEO e fondatore di Realme, Sky Li, di recente ha confermato il lancio della serie di smartphone Realme Note. Realme Filippine ha poi annunciato su X (ex Twitter) la data di lancio dello smartphone Realme Note 50 nei mercati globali. Adesso, Realme Filippine ha svelato i prezzi e le specifiche tecniche dello smartphone prima del suo lancio previsto nel Paese. Andiamo a dare insieme un’occhiata.

Realme lancerà lo smartphone Realme Note 50 nelle opzioni di colore Midnight Blue e Sky Blue. Il primo smartphone della serie Note è disponibile in un’unica variante con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Per il momento, il nuovo device è stato lanciato solo nelle Filippine ad un prezzo di circa 5400 rupie, che al cambio attuale corrisponde a poco più di 50 euro. Il marchio non ha ancora rivelato la disponibilità del dispositivo in arrivo; tuttavia, Realme l’annuncerà a livello nazionale il prossimo 23 gennaio. Chase, il vicepresidente di Realme, ha confermato che il telefono debutterà in cinque Paesi oltre alle Filippine, che includono: Vietnam, Thailandia, Italia, Bangladesh e Myanmar.

A seguire le specifiche tecniche del Realme Note 50: il dispositivo presenta un display LCD IPS da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1600 × 720 pixel), una frequenza di aggiornamento di 90Hz, frequenza di campionamento del tocco di 180Hz, densità di pixel di 260 PPI. Sotto la scocca troviamo il processore UNISOC T612, con GPU Mali G57, abbinato a 4GB di RAM LPDDR4X e memoria interna da 64GB, oltre a uno slot per schede microSD dedicato con spazio di archiviazione fino a 2TB. In termini di autonomia, il device integra una grande batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 10W.

Lato software, il telefono esegue il sistema operativo Android 13 su Realme UI T Edition. Quanto al comparto fotografico, il nuovo Realme Note 50 offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 13MP, un sensore monocromatico e un flash LED; davanti, una fotocamera selfie da 5MP. Altre caratteristiche e connettività sono il supporto Dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, una porta USB Type-C e un ingresso jack audio da 3,5mm.

