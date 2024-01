Il prezzo dei Samsung Galaxy S24 al momento del lancio potrebbe essere molto conveniente per chi deciderà di consegnare il proprio usato e approfittare del programma Trade-in di Samsung. In particolare, chi vorrà dare indietro una vecchia ammiraglia Samsung Galaxy S potrà godere di valutazioni più che mai elevate e approfittare dunque di una scontistica notevole per l’acquisto di una delle ammiraglie fresche di lancio.

In questo approfondimento, indicheremo i valori dei vecchi Samsung Galaxy S23, S22, S21 e S20 in tutti gli esemplari commercializzati negli scorsi anni. La prima colonna delle tabelle riportate indica il valore dell’usato di categoria A (dunque funzionante e in perfette condizioni), mentre la seconda colonna indica la somma restituita per un dispositivo di categoria B, dunque sempre funzionante ma anche con segni di usare e piccole imperfezioni.

La prima tabella riguarda la valutazione del Samsung Galaxy S23 in ogni suo esemplare. Rispetto a questi valori ma anche tutti gli altri che vedremo nelle prossime tabelle, c’è da considerare la possibilità (fino al prossimo 24 gennaio) di ottenere un bonus aggiuntivo di 100 euro sull’acquisto di un Galaxy S24 Ultra e di 50 euro per un Galaxy S24 standard.

Di seguito sono invece indicati i valori di tutti i Samsung Galaxy S22 lanciati oramai 2 anni fa. La somma massima restituita per il modello Ultra da 1 TB è di 362 euro.

C’è spazio anche per la valutazione dei Samsung Galaxy S21 in caso di acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S24. Lo sconto massimo raggiungibile per il Trade in è di 254 euro per lo smartphone Ultra con taglio di memoria da 512 GB.

Per finire, anche chi possiede ancora un Samsung Galaxy S20 potrebbe beneficiare di uno sconto interessante per l’acquisto. Il valore massimo scende rispetto a quello delle altri top di gamma più recenti, con un risparmio massimo di 229 euro a cui va aggiunto il bonus di 50 o 100 euro già evidenziato.

