Nome: Bebe

Cognome: Touche

Anno di nascita: 2000

Città: Milano

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Content creator

Chi è Bebe Touche

Bebe Touche è un giovanissimo content creator originario del Mali. Classe 2000, è cresciuto a Milano e proprio nella città meneghina ha trovato il territorio ni cui elaborare i suoi contenuti.

Bebe Touche, infatti, sui social si è fatto strada con delle semplici interviste ai passanti, che siano residenti o turisti. Il giovane creator è solito passeggiare per le vie del centro proprio perché sono le più frequentate per via dei locali della movida, le attrazioni turistiche e lo shopping. Ad esempio, Bebe Touche spesso ferma le persone per chiedere informazioni sull’outfit che indossano, ma non mancano i momenti più “scomodi” in cui si impegna in veri e propri test per misurare la sincerità degli intervistati.

Tra questi c’è il test sulla migliore amica: Bebe Touche ferma le ragazze che camminano in coppia e fa loro delle domande imbarazzanti.

Le interviste sui rapper

In una delle sue performance più brillanti, Bebe Touche intervista i passanti chiedendo loro quale rapper preferiscano tra Rondo Da Sosa e Shiva. Non si tratta di una domanda come tante: i due rapper sono eterni rivali e i loro dissapori sono noti in tutto l’ambiente milanese.

Per questo fare una domanda del genere a Milano è verosimilmente un atto coraggioso. “Ok, ci sta. Ci sta” è la risposta che Bebe Touche è solito dare alle persone intervistate. Una frase che oggi è un tormentone social e che viene ripetuto a sfinimento dai suoi follower. Un po’ come “greve” del Cerbero Podcast.

Nel gennaio 2024 è stato arrestato con l’accusa di rapina armata in concorso insieme a un suo coetaneo. Secondo le notizie, Bebe Touche avrebbe aggredito un ragazzo di origini turche a Milano, sottraendogli il cellulare.

Continua a leggere su optimagazine.com