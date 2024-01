Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone Android dotato di ottime funzionalità e che disponga soprattutto di un comparto fotografico eccellente, allora dovete dare subito un’occhiata su Amazon all’imperdibile offerta dello Xiaomi 13T Pro, il device che fa per voi. Grazie allo sconto del 15%, lo porterete a casa al prezzo di soli 849,90 euro (invece di 999,90 di listino), nell’opzione di colore Alpine Blue e con la capacità di memoria interna da 1TB. Questo fantastico device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna per i clienti Prime non prevede costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito. Il prodotto, come si può leggere, è generalmente spedito entro 3-7 mesi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Lo Xiaomi 13T Pro, misura 162.2 x 75.7 x 8.49mm per 200gr., è certificato con grado IP68 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere; i materiali di cui è composto sono vetro, alluminio e pelle vegana. Lato software, il telefono esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia MIUI 14. Il device presenta un display LTPO OLED da 6,67 pollici (445ppi) con una risoluzione 1220 x 2712 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600nits (picco) e protezione schermo Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Dimensity 9200+ (4nm), abbinato a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione, e GPU Immortalis-G715 MC11.

Quanto al comparto fotografico, lo Xiaomi 13T Pro offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP (f/1.9, OIS e LED flash), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e un teleobiettivo da 50MP (f/1.9); davanti, troviamo una fotocamera selfie da 20MP (f/2.2). Lato hardware, il telefono integra una grande batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida da ben 120W. Come connettività, lo Xiaomi 13T Pro offre Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS e connettore USB Type-C 2.0, OTG.

Continua a leggere su optimagazine.com